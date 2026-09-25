Jalandhar News: मिट्टी विवाद में 55 वर्षीय गुरनाम सिंह की हत्या

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संवाद न्यूज एजेंसीमुक्तसर। जिले के दोदा गांव में खाली प्लॉट से मिट्टी की ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वीरवार रात के झगड़े की रंजिश में शुक्रवार दोपहर 55 वर्षीय गुरनाम सिंह की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपी सतनाम सिंह घटना के बाद फरार हो गया।मृतक के बेटे सुरजीत सिंह ने बताया कि उनके पिता गुरनाम सिंह का पड़ोसी सतनाम सिंह से विवाद था। वीरवार रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। शुक्रवार दोपहर गुरनाम सिंह घर में अकेले थे, इसी रंजिश के चलते सतनाम सिंह ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। इससे गुरनाम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार आरोपी सीसीटीवी में अपने घर की ओर जाता दिखा है। पुलिस फुटेज की भी जांच कर रही है।पुलिस जांच और आरोपी की तलाशसूचना मिलते ही थाना कोटभाई के एसएचओ और डीएसपी गिद्दड़बाहा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। डीएसपी गिद्दड़बाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस नामजद आरोपी सतनाम सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है।