Jalandhar News: साइट इंजीनियर की मौत मामले में विदेशी विद्यार्थी काबू

संवाद न्यूज एजेंसीफगवाड़ा। फगवाड़ा-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान साइट इंजीनियर संदीप कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई सतीश कुमार के बयान पर विदेशी कार चालक मौगतबा को गिरफ्तार किया है।संदीप कुमार एनएचएआई के तहत ढींगरा ब्रदर्स कंपनी में साइट इंजीनियर था। 4 सितंबर की रात करीब 11 बजे वह ईस्टवुड के सामने सड़क निर्माण में लगा था तभी तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि संदीप उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा और कार एक ट्रक से टकरा गई। गंभीर घायल संदीप को सिविल अस्पताल फगवाड़ा पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सतीश कुमार ने कार चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।