Jalandhar News: हरदासपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों से बाथरूम साफ करवाने का वीडियो वायरल, लोगों में रोष
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 07 Sep 2026 06:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फगवाड़ा। पंजाब के फगवाड़ा स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल हरदासपुर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कथित तौर पर स्कूल के बच्चे बाथरूम की सफाई करते दिख रहे हैं।
इस घटना से अभिभावकों व गांववासियों में रोष है। सफाई कर्मचारी न होने से शिक्षकों ने बच्चों से सफाई करवाई। शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंट्री ममता बजाज ने कहा विद्यार्थियों से निजी काम न करवाने के पंजाब सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। उन्होंने शिक्षकों से जवाब मांगा, जांच शुरू की। अभिभावकों और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। शिव सेना पंजाब के राजेश पलटा समेत कई नेताओं ने घटना की निंदा कर आरोपी अध्यापकों पर सख्त कार्रवाई मांगी।
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फगवाड़ा। पंजाब के फगवाड़ा स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल हरदासपुर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कथित तौर पर स्कूल के बच्चे बाथरूम की सफाई करते दिख रहे हैं।
इस घटना से अभिभावकों व गांववासियों में रोष है। सफाई कर्मचारी न होने से शिक्षकों ने बच्चों से सफाई करवाई। शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंट्री ममता बजाज ने कहा विद्यार्थियों से निजी काम न करवाने के पंजाब सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं। उन्होंने शिक्षकों से जवाब मांगा, जांच शुरू की। अभिभावकों और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। शिव सेना पंजाब के राजेश पलटा समेत कई नेताओं ने घटना की निंदा कर आरोपी अध्यापकों पर सख्त कार्रवाई मांगी।
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