एलपीयू बवाल: हिंसा के बाद तनाव के बीच आज से 10 दिन के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड, मिड-टर्म परीक्षाएं भी टालीं

छात्रों के हिंसक विरोध के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं और मिड-टर्म परीक्षाएं टाल दी हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि सभी छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि...

28 सितंबर, 2026 (सोमवार) से 10 दिनों की अवधि के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड रहेंगी

मिड-टर्म परीक्षाएं अगली सूचना तक टाल दी गई हैं। परीक्षा का नया शेड्यूल UMS के जरिए अलग से बताया जाएगा

छात्र चाहें तो अपने माता-पिता/अभिभावकों से सलाह करके इस 10 दिन की अवधि में अपने घर जा सकते हैं

जो छात्र यहीं रहेंगे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने हॉस्टल/रहने की जगह के अंदर ही रहें और अपनी सुरक्षा के लिए बिना वजह बाहर न निकलें या किसी भी अशांति वाली गतिविधि में शामिल न हों

विज्ञापन छात्रों से अनुरोध है कि वे शांत रहें, आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और आगे की सभी जानकारी के लिए UMS के जरिए जुड़े रहें विज्ञापन विज्ञापन

Lovely Professional University (LPU) suspends regular classes for 10 days from 28th September and postpones Mid-Term Examinations, following a protest by students that turned violent



The university says, "To ensure the safety and well-being of all students, the following is… — ANI (@ANI) September 27, 2026

देर रात लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी कर छात्रों को सावधान रहने की हिदायत दी। प्रबंधन ने कहा कि कैंपस के बाहर होने वाली किसी भी घटना के लिए संबंधित छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 10 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है।उधर, चितकारा यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी चार दिन के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात है। देर रात पुलिस अधिकारियों और छात्रों के बीच बैठक हुई, जिसमें छात्रों की मांगों और चिंताओं पर चर्चा की गई। प्रबंधन ने बताया कि पुलिस अधिकारियों की ओर से छात्रों को आश्वस्त किया गया, जिसके बाद छात्र संतुष्ट नजर आए।इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्थिति की समीक्षा करते हुए चार दिन की छुट्टी का फैसला लिया। प्रबंधन का कहना है कि किसी प्रकार की अफवाह फैलने से रोकने और शैक्षणिक माहौल सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।