विज्ञापन

नगर कीर्तन में संगत की भारी आमद को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर सतिंदर सिंह ने शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आम जनता की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह, आईपीएस के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की जाएगी।नगर कीर्तन 21 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मॉडल टाउन गोबिंदगढ़ से आरंभ होगा। इसके बाद यह अमृतसर कॉलोनी, भारत संचार निगम, रेलवे रोड, मंडी फैंटनगंज, गुरुद्वारा दीवान अस्थान, मोता सिंह नगर, मिलाप चौक, भगत सिंह चौक, पंज पीर चौक, बस्ती अड्डा, गुजरालपुरा, माई हीरां गेट, गुरुद्वारा वाल्मीकि गेट, पटेल चौक, सब्जी मंडी चौक और जालंधर चौक सहित निर्धारित मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान, मोता सिंह नगर में पहुंचकर संपन्न होगा।पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार, 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख पॉइंट्स पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। इनमें मदन फिल्लौर मिल चौक, अलास्का चौक, टी-प्वाइंट रेलवे स्टेशन, इकहरी पुली दमोरिया पुल, किशनपुरा चौक/रेलवे फाटक, दोआबा चौक/रेलवे फाटक, पटेल चौक, वर्कशॉप चौक, कपूरथला चौक, चिक-चिक चौक, लक्ष्मी नारायण मंदिर मोड़, फुटबॉल चौक, टी-प्वाइंट शक्ति नगर, नकोदर चौक, स्काईलार्क चौक, प्रीत होटल मोड़, मखदूमपुरा गली, प्लाजा चौक, कंपनी बाग चौक (पीएनबी चौक), मिलाप चौक और शास्त्री मार्केट चौक शामिल हैं। ट्रैफिक संबंधी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0181-2227296 पर संपर्क किया जा सकता है।