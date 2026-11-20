जालंधर। पंजाब के मोगा जिले के 23 वर्षीय अर्श कलेर को कनाडा में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एबट्सफोर्ड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड ऑफ एजुकेशन का सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन चुना गया है। यह उनकी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।अर्श कलेर ने अक्तूबर 2025 में 22 साल की उम्र में स्कूल ट्रस्टी का चुनाव जीता था। वह एबट्सफोर्ड के इतिहास में सबसे कम उम्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि बने थे। 17 अक्तूबर 2026 को हुए स्थानीय चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की। उन्हें सबसे अधिक वोट मिले थे। 3 नवंबर को बोर्ड की विशेष बैठक में सभी सात ट्रस्टियों ने शपथ ली। इसी बैठक में रोंडा पॉल्स को चेयरमैन और अर्श कलेर को वाइस चेयरमैन चुना गया। उनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक चार साल का होगा। एबट्सफोर्ड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 46 सरकारी स्कूल शामिल हैं। इनमें 20 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बोर्ड विद्यार्थियों की शिक्षा, स्कूलों के विकास और बजट से जुड़े फैसले लेता है। वाइस चेयरमैन के रूप में अर्श हजारों विद्यार्थियों के मुद्दों को बोर्ड के सामने रखेंगे।