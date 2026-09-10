अंबेडकर प्रतिमा के अपमान पर प्रदर्शन: दलित समाज का जालंधर बंद, बाजारों में सन्नाटा; जाम में फंसी एंबुलेंस

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प्रदर्शनकारी भगवान वाल्मीकि चौक पर एकत्र होकर रैली के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक की ओर बढ़े और खुले बाजारों में दुकानों को बंद कराया। कंपनी बाग चौक समेत कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान ज्योति चौक पर एक एंबुलेंस जाम में फंस गई, जिसे कुछ देर बाद निकाल दिया गया।भगवान वाल्मीकि शक्ति क्रांति सेना पंजाब के अध्यक्ष राजीव गोरा और भीम क्रांति सेना के अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि ने कहा कि बंद शाम 5 बजे तक रहेगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए हाईवे जाम नहीं किए गए हैं। मेडिकल स्टोर और अस्पताल जैसी इमरजेंसी सेवाओं को खुला रखने की छूट दी गई है। बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल-कॉलेज भी बंद नहीं करवाए गए।शहर में फिलहाल ट्रैफिक आवाजाही सामान्य है। भगवान वाल्मीकि चौक पर एक शराब का ठेका खुला दिखाई दिया, जबकि गुरु नानक मिशन चौक पर कुछ शोरूम और डी-मार्ट स्टोर खुले रहे। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कहा कि प्रतिमा के अपमान के मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।