Jalandhar News: पराली प्रबंधन पर जोर, अधिकारियों ने किसानों से की बातचीत

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गुरुहरसहाय (फिरोजपुर)। जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा, एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू और मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. बलविंदर सिंह ने विभिन्न गांवों का दौरा किया।उन्होंने चक्क सोमियां, कोहर सिंह वाला, चक्क जमींत सिंह वाला और चुग्गा में किसानों से बातचीत कर पराली प्रबंधन के तरीके बताए। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से पराली को खेतों में ही मिलाने की अपील की। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण से बचेगा। गांव चुग्गा के किसान सतविंदर सिंह बराड़ और हरमनजीत सिंह बराड़ ने मल्चर तकनीक से 65 एकड़ में गेहूं की बिजाई की। यह तकनीक खेती की लागत और खादों की खपत कम कर मिट्टी की सेहत सुधारती है।डीसी ने उनके प्रयासों की सराहना की। चक्क सोमियां में डंप मालिक कुलदीप सिंह भारवा के डंप का निरीक्षण भी हुआ। यहां अब तक करीब 1,350 मीट्रिक टन पराली जमा की जा चुकी है।फोटो कैप्शन -फिरोजपुर में खेतों में पड़ी पराली की गांठें चेक करते हुए।