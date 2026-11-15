Chd-Punjab Big News: झोटा के पिता की पंजाब के लोगों से अपील, तरनतारन में गैंगस्टर नेटवर्क का भंडाफोड़

खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी के निधन के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार की रस्में 20 नवंबर तक टालने का फैसला किया है, ताकि अमृतपाल सिंह इसमें शामिल हो सके। हालांकि, उनके वकील करमवीर सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल प्रशासन ने अंतिम संस्कार की तारीख में बदलाव को लेकर संशोधित आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।