पंजाब में धड़ल्ले से जल रही पराली: नाकाम साबित हो रहा प्रशासन, किसानों की अपनी मजबूरी; हवा में घुल रहा जहर

पंजाब में इस बार दिवाली पर रिकार्ड प्रदूषण का स्तर रहा। पिछले तीन वर्षों के मुकाबले पंजाब ही नहीं, बल्कि इसके सभी प्रमुख शहरों का औसत एक्यूआई अधिक दर्ज किया गया। पटाखों से निकले धुएं के साथ खेतों में जल रही पराली ने भी हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ने में भूमिका निभाई। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिवाली पर पंजाब का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई ) 287 दर्ज किया गया। जबकि साल 2025 में दिवाली पर पंजाब का औसत एक्यूआई 231. 2024 में यह 265 और 2023 में 272 दर्ज किया गया था।

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पंजाब सरकार और प्रशासन की ओर से किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि धान की कटाई के बाद खेतों में पराली को आग न लगाई जाए। इसके बावजूद मोगा जिले में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।शाम ढलते ही कई इलाकों में खेतों से आग की लपटें और धुएं के गुबार उठते दिखाई देते हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही पराली जलाने के कम मामले सामने आ रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। खेतों में बड़ी संख्या में किसान पराली को आग लगाकर गेहूं की बिजाई की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को न तो प्रशासन की कार्रवाई का डर दिखाई दे रहा है और न ही प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की चिंता।पराली जला रहे किसानों का कहना है कि सोसायटियों में पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी उपलब्ध तो है, लेकिन किसानों की संख्या और मांग के मुकाबले मशीनें पर्याप्त नहीं हैं। कई बार समय पर मशीनरी उपलब्ध नहीं हो पाती। किसानों के मुताबिक पराली का उचित प्रबंधन करने पर प्रति एकड़ करीब 7 से 8 हजार रुपये खर्च आता है, जबकि पराली को आग लगाने के बाद गेहूं की बिजाई की तैयारी में करीब 2,500 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है।किसानों का कहना है कि वे छोटे किसान हैं और इतनी बड़ी रकम खर्च करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में आर्थिक मजबूरी के चलते उन्हें पराली जलाने का रास्ता अपनाना पड़ता है।किसानों ने कहा कि सरकार को खेतों में लगाई जा रही आग तो दिखाई देती है, लेकिन दिवाली पर करोड़ों रुपये के पटाखे जलाए जाते हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों से लगातार निकलने वाले धुएं को लेकर भी सवाल उठाए।कुछ किसानों ने बताया कि वे शाम के समय पराली को आग इसलिए लगाते हैं, क्योंकि उस समय स्कूलों में छुट्टी हो चुकी होती है और बच्चों के आने-जाने का समय नहीं रहता, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।किसानों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि यदि सरकार पराली जलाने पर रोक लगाना चाहती है तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए या फिर सरकार अपने स्तर पर खेतों से पराली उठवाने की व्यवस्था करे। किसानों का कहना है कि छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए।अब सवाल यह है कि जब सरकार और प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो आखिर खेतों में पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्या किसानों की आर्थिक मजबूरी को दूर किए बिना पराली जलाने पर रोक लगाना संभव हैपंजाब में इस बार दिवाली पर रिकार्ड प्रदूषण का स्तर रहा। मंडी गोबिंदगढ़ और जालंधर में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। दोनों शहरों का एक्यूआई 336 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में रहा। लुधियाना में 292, खन्ना में 279, अमृतसर में 257 और पटियाला में 221 एक्यूआई रहा। स्वास्थ्य माहिरों के मुताबिक हवा में मौजूद पीएम 2.5 के बारीक धूल के कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।साल 2025 में दिवाली पर अमृतसर का एक्यूआई 224, लुधियाना का 271, मंडी गोबिंदगढ़ का 297, पटियाला का 206, जालंधर का 247, खन्ना का 139 दर्ज किया गया था। वहीं 2024 में लुधियाना का एक्यूआई 204, मंडी गोबिंदगढ़ का 297, पटियालाो का 245, जालंधर का 222, खन्ना का 274, 2023 में अमृतसर का 256, लुधियाना का 285, मंडी गोबिंदगढ़ का 241, खन्ना का 264 दर्ज किया गया था।प्रदूषण बढ़ने के बीच पराली जलाने की घटनाओं में भी तेजी देखने को मिली। पीपीसीबी के सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार 8 नवंबर 2026 को पंजाब में पराली जलाने के 1152 सक्रिय मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2025 में इसी तारीख को 238 और 2024 में 730 मामले सामने आए थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार एक ही दिन में पराली जलाने की घटनाएं लगभग पांच गुना रहीं। जिलावार आंकड़ों में संगरूर में सबसे ज्यादा 194 मामले दर्ज किए गए। फिरोजपुर में 157, बठिंडा में 132, पटियाला में 92, बरनाला में 91 और लुधियाना में 71 मामले सामने आए। पटियाला में 2025 में इसी दिन केवल आठ मामले दर्ज हुए थे। 15 सितंबर से 8 नवंबर तक के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीजन में पराली जलाने के 4459 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 3622 और 2024 में 6029 मामले सामने आए थे। यानी इस सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले घटनाएं अधिक हैं, हालांकि 2024 की तुलना में कम हैं।दिवाली पर पटाखों के धुएं और आसपास के खेतों में पराली जलने की घटनाओं ने मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती बढ़ा दी। एक तरफ त्योहार के दौरान आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषक तत्व बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी वातावरण को प्रभावित करता है। ऐसे में इस बार दिवाली पर पंजाब की हवा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले अधिक प्रदूषित दर्ज की गई।