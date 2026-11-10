{"_id":"6af2af2fc31750587c0baf1e","slug":"punjab-elections-2027-aap-may-field-karamjit-anmol-harpal-cheema-s-dirba-seat-could-change-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मालवा में आप की चुनावी बिसात: कर्मजीत अनमोल को विधानसभा चुनाव के रण में उतारने की तैयारी, बदलेगी चीमा की सीट!","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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इन चर्चाओं के केंद्र में पंजाबी अभिनेता एवं आप नेता कर्मजीत अनमोल हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की अटकलों के बीच दिड़बा, बुढलाडा और नाभा सीटों पर संभावित फेरबदल की चर्चा हो रही है। इस कवायद को मौजूदा विधायकों के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी रुझान और नए चेहरों के जरिये चुनावी समीकरण साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विज्ञापन पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी ने मालवा की तीन आरक्षित सीटों पर सियासी समीकरण साधने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों और चुनाव क्षेत्रों में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

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कर्मजीत अनमोल का पैतृक गांव गंदुआं दिड़बा विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस कारण दिड़बा को उनके संभावित चुनाव क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यहां से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार दो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।



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चीमा भी अगला चुनाव दिड़बा से ही लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अनमोल को इस सीट से उतारने की स्थिति में चीमा का हलका बदले जाने की अटकलें हैं। नाभा भी इस संभावित फेरबदल का केंद्र बन रहा है।

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बुढलाडा से नाभा तक नए समीकरणों पर नजर

चर्चा केवल दिड़बा तक सीमित नहीं है। बुढलाडा से विधायक प्रिंसिपल बुद्धराम लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वहीं, नाभा से मौजूदा विधायक गुरदेव सिंह देव मान हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनमोल को नाभा से चुनाव लड़ाने का विकल्प भी देखा जा सकता है।





ऐसी स्थिति में देव मान को किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से उतारने की संभावना पर भी अटकलें लग रही हैं। हालांकि, इन सीटों पर उम्मीदवारों या चुनाव क्षेत्र में बदलाव को लेकर पार्टी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उधर, कर्मजीत अनमोल ने चुनाव लड़ने को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि वह खुद इन चर्चाओं से हैरान हैं। फिलहाल अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है।