पंजाब और ट्राईसिटी में बदला मौसम: बारिश से ठंड की दस्तक, किसानों की बढ़ी चिंता; अबोहर में सड़कों पर भरा पानी

किसानों ने कहा कि जब फसल को बारिश की जरूरत थी, उस समय बारिश नहीं हुई, जबकि अब कटाई और खरीद का सीजन चल रहा है तो अचानक बारिश हो रही है। इससे खेतों में तैयार फसल की कटाई भी प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि मंडियों में खुले में पड़ी फसल को बारिश से बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। साथ ही, बारिश के कारण फसल में बढ़ी नमी को देखते हुए धान की खरीद में किसानों को आवश्यक राहत दी जाए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान और अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।