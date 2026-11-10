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पंजाब कांग्रेस की बैठक: अध्यक्ष परगट सिंह ने जिला अध्यक्षों के साथ की चर्चा, पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर

Tue, 10 Nov 2026 02:19 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 10 Nov 2026 02:19 PM IST
सार

परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस पंजाब के हर वर्ग और मेहनतकश लोगों की असली आवाज बनेगी। पार्टी राज्य के वास्तविक मुद्दों को लेकर जनता के द्वार जाएगी और राज्य में सकारात्मक राजनीति की नींव को और मजबूत करेगी।

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Punjab Congress meeting President Pargat Singh held discussions with district presidents
जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करते परगट सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने आज जिला अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस पंजाब के हर वर्ग और मेहनतकश लोगों की असली आवाज बनेगी। पार्टी राज्य के वास्तविक मुद्दों को लेकर जनता के द्वार जाएगी और राज्य में सकारात्मक राजनीति की नींव को और मजबूत करेगी।
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