झोटा हत्याकांड के विरोध में पंजाब बंद: कई जिलों में बाजार शटडाउन, हाईवे जाम; मानसा की एसएचओ सस्पेंड

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद मानसा में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को पंजाब बंद के आह्वान पर शहर के बाजार और दुकानें बंद रहीं। मानसा के आसपास के कस्बों में भी बंद को समर्थन मिला। भारी बारिश के कारण प्रदर्शन स्थल पर पानी भर गया, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों की भीड़ जुटी रही। प्रशासन ने ट्यूबवेल की मदद से पानी निकलवाया। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए। प्रदर्शनकारियों ने झोटा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।अमृतसर में बंद का असर बाजारों में दिखाई दिया। हाल बाजार, कटरा जैमल सिंह और लॉरेंस रोड समेत प्रमुख बाजारों में कई दुकानें बंद रहीं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसानों और समर्थकों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने गोल्डन गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका और दुकानदारों से बंद का समर्थन करने की अपील की। बंडारी पुल के आसपास भी प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही प्रभावित करने का प्रयास किया। किसान संगठनों ने नशा तस्करी पर रोक लगाने, झोटा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।बठिंडा में सुबह से ही पंजाब बंद का असर दिखा और कई बाजारों में दुकानें नहीं खुलीं। दुकानदारों ने नशे के खिलाफ लड़ाई को पंजाब के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए बंद को समर्थन दिया। इस दौरान कुछ निहंगों ने बस स्टैंड के बाहर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जबकि किसानों ने अमृतसर नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने 10 से अधिक किसानों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक नहीं है, लेकिन सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शहर में कुछ बैंक भी बंद रहे।मोहाली जिले में भी बंद का असर देखने को मिला। मोहाली शहर के अलावा जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू, खरड़ और कुराली में कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आवाजाही रोकी। कई एंट्री और एग्जिट प्वाइंट प्रभावित होने से दफ्तर जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। बंद के मद्देनजर डेराबस्सी के कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। जीरकपुर के जीएस मेमोरियल स्कूल में भी छुट्टी रही। सुबह सरकारी बसें चलती रहीं, जबकि निजी बसों की सेवाएं प्रभावित हुईं। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर जवान तैनात किए।जालंधर जिले में बंद का व्यापक असर रहा। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं और प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग स्थानों पर सड़क यातायात बाधित किया। परागपुर गांव के निकट अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल कराने के लिए प्रदर्शनकारियों को हटाया। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। निजी स्कूलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बंद का असर दिखाई दिया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था प्रभावित न करने की अपील की।

होशियारपुर में बाजार बंद, कई जगह सड़क यातायात प्रभावित

होशियारपुर जिले में भी बंद को समर्थन मिला। कई बाजारों में दुकानें बंद रहीं और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ स्थानों पर सड़कों पर आवाजाही रोकने का प्रयास किया। नशे के खिलाफ कार्रवाई और झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर लोगों ने विरोध जताया। जिले के कुछ निजी स्कूलों में भी छुट्टी रही। प्रदर्शन के दौरान यातायात प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई।



शहीद भगत सिंह नगर में बंद के समर्थन में बाजार रहे बंद

शहीद भगत सिंह नगर जिले में पंजाब बंद का असर बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर देखने को मिला। कई स्थानों पर दुकानें बंद रहीं। बंद को किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने झोटा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और पंजाब में नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई।



कपूरथला में बंद को समर्थन, सामान्य गतिविधियां प्रभावित

कपूरथला जिले में भी बंद के आह्वान का असर दिखाई दिया। कई बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित रहीं और दुकानदारों ने बंद को समर्थन दिया। झोटा हत्याकांड को लेकर विभिन्न संगठनों ने न्याय की मांग उठाई। जिले में निजी स्कूलों और बाजारों पर बंद का असर दर्ज किया गया।



पटियाला के बाजारों में सन्नाटा, सड़क पर भी प्रभावित हुआ यातायात

पटियाला में बंद के दौरान कई बाजार बंद रहे और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। पटियाला-सिरहिंद सड़क सहित कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। बंद के समर्थन में लोगों ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग की। व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।



मोगा में पुलिस ने संभाला मोर्चा, स्थिति शांतिपूर्ण

मोगा जिले में बंद के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। एसएसपी सरताज सिंह चहल के अनुसार, जिले में स्थिति नियंत्रण में थी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी दी। प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हालात पर नजर रखी।



लुधियाना में टोल प्लाजा पर विरोध, यातायात पर असर

लुधियाना जिले में झोटा हत्याकांड के विरोध में बंद और प्रदर्शन का असर यातायात पर भी पड़ा। लाडोवाल टोल प्लाजा को लेकर विरोध और आवाजाही प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। बंद के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नशे के खिलाफ कार्रवाई और मामले में न्याय की मांग उठाई। अलग-अलग स्थानों पर पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी और यातायात सामान्य बनाए रखने के प्रयास किए।



फिरोजपुर और फरीदकोट में बाजारों में बंद को समर्थन

फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों में भी बंद के समर्थन में कई बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गतिविधियां प्रभावित रहीं। विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झोटा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच तथा पंजाब में नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। दोनों जिलों में बंद के दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध और जनसमर्थन देखने को मिला।



एसएचओ सस्पेंड, परिवार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा

झोटा हत्याकांड को लेकर उठे विरोध के बीच मानसा सिटी-2 की एसएचओ इंस्पेक्टर बिअंत कौर को प्रशासनिक आधार पर निलंबित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नशे के कारोबार के खिलाफ शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। झोटा के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई और शव का पोस्टमार्टम कराने तथा अंतिम संस्कार को लेकर अपनी मांगों पर जोर दिया। परिवार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव समेत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।



मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब बंद के दौरान कई जिलों में बाजार और निजी शिक्षण संस्थान प्रभावित रहे। वहीं, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं को चालू रखने पर जोर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग झोटा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, नशा तस्करी पर प्रभावी रोक और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई रही।