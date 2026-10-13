फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   PGI Employees Union elections have begun

पीजीआई कर्मचारी संघ चुनाव: शुरू हुआ मतदान, जाकिर हॉल के बाहर लगी लंबी कतारें

Tue, 13 Oct 2026 12:49 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़
माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 13 Oct 2026 12:49 PM IST
सार

मतदान को लेकर कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जाकिर हॉल के बाहर सुबह से ही मतदान करने के लिए कर्मचारियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं।

विज्ञापन
PGI Employees Union elections have begun
मतदान के लिए लाइन में लगे कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीजीआई कर्मचारी संघ गैर-संकाय के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान शुरू हो गया। मतदान को लेकर कर्मचारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जाकिर हॉल के बाहर सुबह से ही मतदान करने के लिए कर्मचारियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। चुनाव में तीन पैनल अपनी जीत के लिए मैदान में हैं। ऐसे में कर्मचारियों के वोट से तय होगा कि आने वाले समय में कर्मचारी संघ की जिम्मेदारी किस पैनल को मिलेगी।
विज्ञापन

 
चुनाव में कर्मचारी अपने पसंदीदा पैनल के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद देर शाम तक परिणाम आने की उम्मीद है। विजेता पैनल की पूरी टीम कर्मचारी संघ की जिम्मेदारी संभालेगी। चुनाव के नतीजों पर कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि नई टीम के चयन के साथ ही संघ के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed