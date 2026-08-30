अमृतसर: अटारी में खेतों से ड्रोन उठाने का मामला, सरपंच ने युवक पर लगाए आरोप; ₹20 हजार के लालच में किया काम

भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक अटारी क्षेत्र में खेतों से एक ड्रोन उठाने का मामला सामने आया है। अटारी के सरपंच हरप्रीत सिंह हैप्पी ने दावा किया कि एक युवक ने 20 हजार रुपये के लालच में खेतों में पड़े ड्रोन को उठाया था।

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सरपंच के अनुसार, युवक को ड्रोन उठाने के बदले 20 हजार रुपये देने का लालच दिया गया था। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि ड्रोन के साथ नशे की खेप भी भेजी गई हो सकती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन के साथ वास्तव में क्या सामान आया था और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद पुलिस करेगी।सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन मिलने की घटनाओं को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। सरपंच हरप्रीत सिंह हैप्पी ने मामले की गहन जांच कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।