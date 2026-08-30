चंडीगढ़ में तेज रफ्तार थार का कहर: देर रात तीन लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत

चंडीगढ़ शहर के इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दरिया गांव में शनिवार देर रात एक थार गाड़ी चालक ने तीन लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना देर रात हुई जब थार कार तेज रफ्तार से आ रही थी। चालक ने सड़क पर तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक व्यक्ति मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बाकी तीन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और चालक की पहचान व गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है।