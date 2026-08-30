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चंडीगढ़ में तेज रफ्तार थार का कहर: देर रात तीन लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत

Sun, 30 Aug 2026 01:05 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 30 Aug 2026 01:05 PM IST
सार

थार चालक ने तीन लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई व दो लोग घायल हो गए। 

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Man died after being hit by a Thar in Chandigarh
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ शहर के इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दरिया गांव में शनिवार देर रात एक थार गाड़ी चालक ने तीन लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना देर रात हुई जब थार कार तेज रफ्तार से आ रही थी। चालक ने सड़क पर तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एक व्यक्ति मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बाकी तीन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

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इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और चालक की पहचान व गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है। 

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