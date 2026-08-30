सता रही उमस भरी गर्मी: पंजाब में मानसून पड़ा सुस्त, आगे कैसा रहेगा मौसम?
राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत के लिए छिटपुट बारिश का इंतजार है।
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पंजाब में मानसून की गतिविधि इस समय सुस्त बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी का असर जारी है, हालांकि अगले कुछ दिनों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक 31 अगस्त तक पंजाब और चंडीगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
इसके बाद अगले दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। फिलहाल मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं, चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो जगह बारिश या गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। यह स्थिति कम से कम 5 सितंबर तक बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
पंजाब के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान
30 अगस्त: पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में छिटपुट बारिश हो सकती है। अधिकांश अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
31 अगस्त: बारिश का दायरा बढ़ सकता है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में छिटपुट बारिश के आसार हैं। मालवा क्षेत्र के कई हिस्से शुष्क रह सकते हैं।
1 और 2 सितंबर: उत्तरी और पूर्वी जिलों (पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली आदि) में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अन्य कई जिलों में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है।
राज्य का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत के लिए छिटपुट बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपडेटेड पूर्वानुमान पर नजर रखें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है।