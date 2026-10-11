फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Heated politics over police entry at Bangla Sahib Gurudwara

बंगला साहिब में दिल्ली पुलिस के प्रवेश पर सियासत: सीएम मान का बीजेपी पर हमला, कहा- सिख कौम नहीं करेगी माफ

Sun, 11 Oct 2026 11:14 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:14 AM IST
सार

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस तालिबानी रवैये का परिचय देते हुए नंगे सिर और पैरों में जूते पहनकर गुरुद्वारा साहिब परिसर में दाखिल हुई। पुलिस की इस हरकत से गुरु घर की पवित्रता और मर्यादा तार-तार हुई है।

विज्ञापन
Heated politics over police entry at Bangla Sahib Gurudwara
सीएम भगवंत मान - फोटो : X @bhagwant mann

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में पुलिस के कथित प्रवेश को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे गुरु घर की मर्यादा और सिख धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला करार दिया है। 

विज्ञापन


विज्ञापन


 सीएम भगवंत मान ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि गुरु घर के दरवाजे जरूरतमंदों को शरण देने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। बीते दिन जब देश के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा वहां पहुंचे, तो गुरु घर के सिद्धांतों और परंपराओं के अनुसार सेवादारों ने उन्हें शरण दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप
भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस तालिबानी रवैये का परिचय देते हुए नंगे सिर और पैरों में जूते पहनकर गुरुद्वारा साहिब परिसर में दाखिल हुई। पुलिस की इस हरकत से गुरु घर की पवित्रता और मर्यादा तार-तार हुई है। सिख कौम इस हरकत को कभी नहीं भूलेगी।

सीएम मान ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शह पर की गई इस शर्मनाक हरकत के लिए सिख समाज और पूरी कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed