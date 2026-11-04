एशियन हॉकी चैंपियंस: फाइनल में टीम इंडिया, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया; कल जापान से खिताबी भिड़ंत

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिक्सत दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच में दमदार प्रदर्शन किया और कोरियाई टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

पहले हाफ में ही भारत ने बनाई मजबूत बढ़त मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम आक्रामक नजर आई। शिलानंद लाकरा ने चौथे मिनट में गोल करके भारत का खाता खोला। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने नौवें मिनट में सांगजुन हन के गोल से बराबरी हासिल कर ली। इसके तुरंत बाद भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदलकर टीम को 2-1 से आगे कर दिया।

13वें मिनट में शिलानंद ने अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त 3-1 कर दी। दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी रहा। सुखजीत सिंह ने 21वें मिनट में गोल करके स्कोर 4-1 किया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए 21वें और 25वें मिनट में लगातार दो गोल दागे। इस तरह मध्यांतर तक भारत ने 6-1 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।



भारत ने दूसरे हाफ में भी कायम रखा दबदबा

दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखी। खिलाड़ियों ने गेंद पर नियंत्रण बनाते हुए कोरियाई डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया। दक्षिण कोरिया की टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने उसकी एक नहीं चली। अंततः भारत ने मुकाबला 8-1 से अपने नाम कर लिया।



फाइनल में जापान से होगा सामना

भारतीय टीम अब 5 नवंबर को होने वाले फाइनल में जापान से भिड़ेगी। जापान ने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोलरहित रहा था।