गैंगस्टर को छुड़ाने की साजिश नाकाम: पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा भगोड़ा, पेशी पर वारदात को अंजाम देने का था प्लान

हाल ही में उसने साथियों के साथ मिलकर बटाला में एक मनी एक्सचेंजर की दुकान से पिस्तौल की नोक पर 2.5 लाख रुपये लूटे थे।उन्होंने बताया कि आरोपी और उसके साथियों की योजना थी कि गैंगस्टर अंग्रेज को अदालत में पेशी के लिए ले जाते समय रास्ते में किसी ढाबे के पास पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर उसे छुड़ा लिया जाए। आरोपी अंग्रेज सिंह, भोला हत्याकांड और कोट खालसा हत्याकांड समेत करीब 15 आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन का पता लगाया। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पांव में गोली लगी।



पिस्तौल, कारतूस और स्कूटर बरामद

पुलिस कमिश्नर ने आरोपी के कब्जे से .32 बोर की पिस्तौल, दो खोल, तीन जिंदा कारतूस और अमृतसर नंबर का स्कूटर बरामद किया है। स्कूटर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरोपी के चार अन्य साथियों की पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।