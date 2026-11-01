Chd-Punjab Big News: अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, आप के दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी; सड़क हादसे में दो की मौत

फिरोजपुर जिले के गांव मोहरे वाला में संदिग्ध परिस्थितियों में तीन बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें एक ही परिवार के दो बच्चे और दूसरे परिवार का एक बच्चा शामिल बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगी और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि दूध पीने के बाद बच्चों की मौत हुई है।