{"_id":"6ae71be1f77a7cc94708b906","slug":"video-health-department-team-arrives-in-village-in-connection-with-the-death-of-three-children-in-firozpur-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में तीन बच्चों की मौत मामले में गांव में पहुंची सेहत विभाग की टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के गांव मोहरे वाला में हुई तीन बच्चों की मौत की जांच करने के लिए सेहत विभाग की टीम पहुंचीं। डॉ युवराज ने कहा कि चार टीमें गठित की हैं। प्रत्येक घर जाकर जांच की जाएगी। गांव में कितने लोग बीमार हैं। पानी और अन्य चीजों के सैंपल लिए जाएंगे। दो बच्चों का फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पचा चलेगा।

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