चंडीगढ़ में शाह का कांग्रेस पर वार: सिख दंगों की बरसी पर रैली निकालने का किया विरोध, कहा- घाव पर छिड़का नमक

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#WATCH | Chandigarh: Union Home Minister Amit Shah says, "Look at the Congress party: just as Rajiv Gandhi once remarked that "when a big tree falls, the earth shakes," his son, Rahul Gandhi, has organised a major rally in Delhi today—effectively rubbing salt into the wounds of the riot victims. We assumed that perhaps he was too young at the time, or that he hadn't studied history and was therefore unaware. Our party held a press conference requesting that they not hold the event on 1-2-3 Nov—the very days the anti-Sikh riots took place—as it would deeply hurt the sentiments of the Sikh community, including mothers, sisters, and children. But they remained adamant. Orders were issued from abroad to hold the rally on the very day that thousands of Sikhs were burned alive. From this land of the Gurus, I strongly condemn this vile attempt. I condemn this. India and Punjab will never be able to forget this." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) November 1, 2026

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आयोजित रामलीला मैदान की रैली और मॉक पार्लियामेंट को लेकर राहुल गांधी पर अमित साह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो ऐसे ही मॉक पार्लियामेंट करते रहिए. आपका नंबर फिर भी नहीं आने वाला।अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को पहले यह लगा था कि शायद राहुल गांधी उस समय छोटे थे या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें इस दिन के महत्व की जानकारी नहीं होगी। लेकिन भाजपा ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से अपील की थी कि 1, 2 और 3 नवंबर को रैली आयोजित न की जाए, क्योंकि ये वही दिन हैं जब सिख विरोधी दंगे हुए थे।

अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब उनके बेटे राहुल गांधी ने उसी दिन दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस से अपील की थी कि 1 से 3 नवंबर के बीच कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम न किया जाए, क्योंकि इससे सिख समुदाय की माताओं, बहनों और बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।



कांग्रेस नेतृत्व अपनी जिद पर अड़ा: अमित शाह

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने दावा किया कि विदेश से आदेश दिए गए कि उसी दिन रैली आयोजित की जाए, जिस दिन हजारों सिखों को जिंदा जलाया गया था। अमित शाह ने कहा कि गुरुओं की इस धरती से वह कांग्रेस के इस प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। भारत और पंजाब 1984 के उस दर्दनाक इतिहास को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों का दर्द आज भी पीड़ित परिवारों के दिलों में है और ऐसे संवेदनशील दिन पर राजनीतिक आयोजन करना उनके जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा है