फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Youth boy dies under suspicious circumstances in Moga

युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: पड़ोस के घर से मिला शव, कनाडा से लौट था गुरदीप; क्या बोली पीड़ित मां?

Sun, 01 Nov 2026 05:27 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

पंजाब के मोगा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव पड़ोस के घर से मिला है। पीड़ित मां ने हत्या का आरोप लगाया है। 

विज्ञापन
Youth boy dies under suspicious circumstances in Moga
गुरदीप सिंह गैरी, मृतक युवक - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोगा के कस्बा अजीतवाल में 20 वर्षीय युवक का शव उसके पड़ोसी के घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुरदीप सिंह गैरी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोगा के सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।

विज्ञापन


दो माह पहले कनाडा से लौटा था युवक
मृतक की मां ने बताया कि उनका बेटा करीब दो महीने पहले कनाडा से भारत लौटा था। मां का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला उसे एयरपोर्ट से सीधे अपने घर ले गई थी। इसके बाद से वह पिछले दो महीने से उसी के घर पर रह रहा था। इस दौरान बेटे को अपने परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया।

विज्ञापन

मां ने आरोप लगाया कि उक्त महिला ने उनके बेटे से करीब 9 लाख रुपये ले लिए थे। इन पैसों से एक ट्रैक्टर और अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी गई, जबकि एक लैपटॉप भी लिया गया। उन्होंने बताया कि बेटे के वीजा की अवधि समाप्त होने से करीब एक महीना पहले ही उसे कनाडा से वापस बुला लिया गया था। मां के अनुसार, उनका बेटा किसी डर के कारण न तो उनसे मिलने आ रहा था और न ही अपने घर जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी अपने पास रखा जाता था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

मां ने बताया कि उनका बेटा करीब दो साल पहले कनाडा गया था। वहां रहते हुए उसकी उक्त परिवार के सदस्यों से फोन पर लगातार बातचीत होती थी। लेकिन दो महीने पहले भारत लौटने के बाद वह सीधे अपने घर आने की बजाय पड़ोसी के घर रहने लगा। मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को कोई जहरीली चीज पिलाई गई या उसे करंट लगाया गया। जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो परिवार को सूचना दी गई। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो बेटे की मौत हो चुकी थी। भावुक मां ने कहा कि उनका बेटा इकलौता था और उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए।

इस संबंध में थाना अजीतवाल के एसएचओ बलविंदर सिंह ने बताया कि कस्बा निवासी कर्मजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके बेटे गुरदीप सिंह की 31 अक्टूबर की शाम को मनप्रीत सिंह, उसकी पत्नी मनदीप कौर और सोनी ने मिलकर बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने गुरदीप सिंह को घर की छत पर बुलाया और वहां उसे बिजली का करंट लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कर्मजीत सिंह के बयानों के आधार पर मनप्रीत सिंह और उसकी पत्नी मनदीप कौर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है।

एसएचओ ने बताया कि गुरदीप सिंह करीब दो महीने पहले कनाडा से भारत लौटा था। वह अपने पिता के घर जाने की बजाय घर के नजदीक रहने वाले मनप्रीत सिंह के घर पर रह रहा था। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed