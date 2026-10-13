Chd-Punjab Big News: नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर की हत्या, सीएम मान के करीबी कांग्रेस में शामिल

पठानकोट में बुजुर्गों का संघर्ष 51 दिन बाद खत्म

बैराज संघर्ष ओस्ती समिति जैनी जुगियाल के दो बुजुर्ग संघर्षकारियों का 51 दिनों से पठानकोट में चला आ रहा टावर पर धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। सरकार और डैम प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर माधोपुर क्षेत्र के गांव सिंघोड़ी में करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े 83 वर्षीय कुलविंदर सिंह और 87 वर्षीय शरम सिंह को जिला प्रशासन ने मंगलवार दोपहर करीब दो बजे क्रेन की मदद से सुरक्षित नीचे उतार लिया। नीचे उतरने पर दोनों बुजुर्गों ने प्रशासन को दो टूक कहा हमें अब आश्वसान नहीं ठोस समाधान चाहिए। पढ़ें पूरी खबर