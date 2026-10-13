51 दिनों का संघर्ष खत्म: टावर से नीचे उतरे बुजुर्गों की प्रशासन को दो टूक, अब आश्वसान नहीं ठोस समाधान चाहिए

15 वर्षों से संघर्ष कर रही है समिति

बैराज संघर्ष समिति जुगियाल के सदस्य अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। समिति के अनुसार, लंबे समय से समस्याओं के समाधान की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। दोनों बुजुर्ग पहले भी अपनी मांगों के समर्थन में टावरों पर चढ़कर विरोध जता चुके हैं। इस बार कुलविंदर सिंह और शरम सिंह ने लगातार 51 दिनों तक करीब 100 फीट की ऊंचाई पर रहकर प्रशासन और सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया। उनके इस कदम ने समिति की मांगों को लेकर चल रहे संघर्ष को एक बार फिर चर्चा में ला दिया।



एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

टावर से नीचे उतरने के बावजूद संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा नहीं की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरकार के साथ बातचीत करवाने का आश्वासन मिला है। यदि निर्धारित समय में उनकी मांगों के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई, तो वे इससे भी कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर होंगे। 51 दिन तक टावर पर डटे रहने के बाद दोनों बुजुर्ग सुरक्षित नीचे तो उतर आए हैं, लेकिन बैराज संघर्ष समिति की असली लड़ाई अब सरकार के साथ होने वाली बातचीत और मांगों के समाधान पर टिकी है।



दोनों बुजुर्ग अपनी मांगों पर अडिग

51 दिनों तक टावर पर डटे रहने के बाद नीचे उतरे बैराज संघर्ष समिति के दोनों बुजुर्गों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन के सामने आवाज बुलंद की। टावर से सुरक्षित नीचे आने के बावजूद दोनों बुजुर्ग अपनी मांगों पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन के साथ बातचीत होने के बाद ही वे मेडिकल उपचार के लिए जाएंगे।

इस दौरान एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पानी पीते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की।



वहीं, दूसरे बुजुर्ग ने भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने और अपनी मांगों का समाधान करने पर जोर दिया। दोनों बुजुर्गों का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों बुजुर्गों को काफी समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उन्हें पहले मेडिकल जांच और उपचार करवाने के लिए कहा तथा भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत करवाने का प्रयास किया जाएगा। काफी समझाने-बुझाने के बाद दोनों बुजुर्ग एंबुलेंस में बैठकर उपचार के लिए जाने को तैयार हुए।



नायब तहसीलदार अंकित माजन ने बताया कि 51 दिनों से टावर पर बैठे दोनों बुजुर्गों कुलविंदर सिंह और शरम सिंह को जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। अब दोनों का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एक सप्ताह के भीतर दोनों बुजुर्गों की मांगों को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत करवाने का प्रयास किया जाएगा। बातचीत के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि समिति की मांगों पर सरकार का क्या रुख रहता है और किन लोगों को नौकरी का अधिकार बनता है। नौकरी के हक तथा अन्य मांगों की जायजता पर अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही लिया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान निकाला जा सके।