पंजाब की सियासत में हलचल: सीएम मान के करीबी ने थामा कांग्रेस का दामन, मुख्यमंत्री के रह चुके हैं पूर्व ओएसडी

पंजाब की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी और उनके बचपन के करीबी मित्र मनजीत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष परगट सिंह ने आज उनका पार्टी में स्वागत किया। सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने को पंजाब की सियासत में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। मनजीत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में भी अहम योगदान दिया था और लंबे समय तक भगवंत मान के साथ मिलकर काम किया था।

पत्रकारिता से राजनीति तक का सफर

मनजीत सिंह सिद्धू पेशे से पुराने पत्रकार रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी दोस्ती बचपन से है। दोनों ने कॉलेज के दिनों में भी साथ समय बिताया। यही दोस्ती आगे चलकर राजनीतिक सहयोग में बदली और सिद्धू ने भगवंत मान के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया।



साल 2014 में आप से जुड़े

मनजीत सिंह सिद्धू ने नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था। इसके बाद पार्टी की गतिविधियों और चुनावी अभियानों में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संगठन और राजनीतिक आधार को मजबूत करने में सिद्धू का विशेष योगदान रहा। वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी। चुनावी अभियान के दौरान मीडिया से समन्वय और प्रचार संबंधी कार्यों में उनकी भूमिका अहम रही।



कांग्रेस में शामिल होने से बढ़ी राजनीतिक चर्चा

सीएम भगवंत मान के करीबी रहे मनजीत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में शामिल होना पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आम आदमी पार्टी के साथ लंबे समय तक काम करने और मुख्यमंत्री के ओएसडी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका कांग्रेस में जाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस में उनकी नई भूमिका पंजाब की राजनीति में किस तरह सामने आती है।