Chd-Pb Big News: आप नेता के भाई की हत्या, मोगा में मुठभेड़ में दो घायल; लालजीत भुल्लर का बड़ा एलान

जेल में बंद आप के पूर्व मंत्री एवं विधायक लालजीत भुल्लर इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी गई है।अमृतसर में अटारी क्षेत्र के गांव पंडोरी वड़ैच में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक समिति सदस्य ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान किरणप्रीत सिंह कैमी के रूप में हुई है। दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद किरणप्रीत सिंह ने अपने छोटे भाई पर गोली चला दी।मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मेहिना से थखनबाद जाने वाले लिंक रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया।