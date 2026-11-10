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मोगा में मुठभेड़: रुकने के इशारे पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल

Tue, 10 Nov 2026 03:45 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा Published by: Nivedita Updated Tue, 10 Nov 2026 03:45 PM IST
सार

मेहिना से थखनबाद जाने वाले लिंक रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया। दोनों युवक रुकने के बजाय मोटरसाइकिल भगाने लगे और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की।

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Encounter in Moga Miscreants open fire when signaled to stop both injured in police retaliation
मोगा में मुठभेड़ - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मेहिना से थखनबाद जाने वाले लिंक रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया।

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दोनों युवक रुकने के बजाय मोटरसाइकिल भगाने लगे और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दोनों संदिग्ध युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान व उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मौके से दो पिस्टल और एक मोटरसाइकल बरामद हुई है।

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