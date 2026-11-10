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अमृतसर में युवक की हत्या: आप ब्लॉक समिति सदस्य ने छोटे भाई को मारी गोली, अटारी के गांव पंडोरी वड़ैच में वारदात

Tue, 10 Nov 2026 01:04 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Tue, 10 Nov 2026 01:04 PM IST
सार

वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद की वजह और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
 

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Youth murdered in Amritsar AAP Block Samiti member shoots younger brother
हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अमृतसर में अटारी क्षेत्र के गांव पंडोरी वड़ैच में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक समिति सदस्य ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान किरणप्रीत सिंह कैमी के रूप में हुई है। दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद किरणप्रीत सिंह ने अपने छोटे भाई पर गोली चला दी।
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गोली लगने से छोटा भाई गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिल सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद की वजह और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों भाइयों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था।
 
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