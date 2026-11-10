सीमाओं से परे आस्था का संगम: 79 साल बाद लाहौर की छठी पातशाही के दरवाजे खुले, संगत में खुशी की लहर

भारत-पाकिस्तान विभाजन के करीब 79 साल बाद पाकिस्तान के लाहौर में सिख इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के द्वार दोबारा खोल दिए गए हैं।

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छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब से संबंधित ऐतिहासिक गुरुद्वारे को लंबे अंतराल के बाद संगत के लिए खोलना सिख समुदाय के लिए एक बड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद यह गुरुद्वारा बंद हो गया था। इसके चलते कई पीढ़ियों से सिख संगत इस ऐतिहासिक स्थल पर माथा टेकने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से वंचित रही।अब गुरुद्वारे के दोबारा खुलने से पाकिस्तान में रहने वाली सिख संगत के साथ-साथ भारत और दुनिया भर में बसे सिख समुदाय में खुशी का माहौल है।उल्लेखनीय है कि छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब (1595-1644) का सिख इतिहास में विशेष स्थान है। उनका जीवन सिख धर्म में मीरी-पीरी की परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के संदेश से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारे के खुलने को इसी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसमें पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा, औकाफ विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की देखभाल और उनका संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे के रखरखाव और धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के तहत गुरुद्वारे की इमारत और आसपास के परिसर को भी व्यवस्थित किया गया है।धार्मिक परंपराओं के अनुसार यहां संगत के लिए माथा टेकने, गुरबाणी सुनने और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का रास्ता खुल गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में सिख धर्म से जुड़े अनेक ऐतिहासिक गुरुद्वारे मौजूद हैं, जिनका संबंध गुरु साहिबान और सिख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से है। इनमें कई धार्मिक स्थल विभाजन के बाद लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहे। ऐसे में लाहौर के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का 79 साल बाद दोबारा खुलना केवल एक धार्मिक स्थल के खुलने की घटना नहीं, बल्कि सिख विरासत, सांझी संस्कृति और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों की यादों को फिर से जीवंत करने वाला घटनाक्रम है।