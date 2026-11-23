पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होने जा रहा है। इस गठबंधन को लेकर बातचीत भी पूरी हो चुकी है और इसका औपचारिक एलान जल्द किए जाने की संभावना है। इस संबंध में रविवार देर शाम फरीदकोट में अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बसपा के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह करीमपुरी के बीच अहम बैठक हुई।