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इस संबंध में रविवार देर शाम फरीदकोट में अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बसपा के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह करीमपुरी के बीच अहम बैठक हुई।बैठक में विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के एक साथ चुनाव मैदान में उतरने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अकाली दल पुनर सुरजीत फरीदकोट के नेता अमनिंदर सिंह बन्नी ने गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि लगभग सहमति हो चुकी है। अब गठबंधन का औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।इस संभावित गठबंधन को पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बसपा की अकाली दल वारिस पंजाब दे के साथ गठबंधन की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अकाली दल वारिस, अकाली दल पुनर सुरजीत और बसपा का गठबंधन हो सकता है।