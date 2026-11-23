पंजाब में नया सियासी समीकरण: अकाली दल पुनर सुरजीत और बसपा आएंगे साथ, वारिस पंजाब दे भी होगा शामिल!
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: Nivedita Updated Mon, 23 Nov 2026 12:09 PM IST
सार
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एक नए गठजोड़ की आहट हो रही है। अकाली दल पुनर सुरजीत और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठजोड़ के लिए बातचीत लगभग पूरी हो गई है। वहीं बसपा अकाली दल वारिस पंजाब दे के साथ भी गठबंधन के लिए बात कर चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले तीन दल एक साथ आ सकते हैं।
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विस्तार
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) और बहुजन समाज पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन होने जा रहा है। इस गठबंधन को लेकर बातचीत भी पूरी हो चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान जल्द किए जाने की संभावना है।
इस संबंध में रविवार देर शाम फरीदकोट में अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बसपा के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह करीमपुरी के बीच अहम बैठक हुई।
बैठक में विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के एक साथ चुनाव मैदान में उतरने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अकाली दल पुनर सुरजीत फरीदकोट के नेता अमनिंदर सिंह बन्नी ने गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि लगभग सहमति हो चुकी है। अब गठबंधन का औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
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इस संभावित गठबंधन को पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बसपा की अकाली दल वारिस पंजाब दे के साथ गठबंधन की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अकाली दल वारिस, अकाली दल पुनर सुरजीत और बसपा का गठबंधन हो सकता है।
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इस संबंध में रविवार देर शाम फरीदकोट में अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और बसपा के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह करीमपुरी के बीच अहम बैठक हुई।
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बैठक में विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के एक साथ चुनाव मैदान में उतरने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। अकाली दल पुनर सुरजीत फरीदकोट के नेता अमनिंदर सिंह बन्नी ने गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं की मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि लगभग सहमति हो चुकी है। अब गठबंधन का औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
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इस संभावित गठबंधन को पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बसपा की अकाली दल वारिस पंजाब दे के साथ गठबंधन की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अकाली दल वारिस, अकाली दल पुनर सुरजीत और बसपा का गठबंधन हो सकता है।