मान सरकार पर भाजपा हमलावर: भगवंत मान को संविधान पढ़ना चाहिए, आप कट्टर बेईमान पार्टी

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भाजपा ने भगवंत मान सरकार पर हमला साधा है। भाजपा ने आप को कट्टर बेईमान पार्टी बताते हुए सीएम भगवंत मान से इस्तीफा मांगा है। भाजपा प्रवक्ता गाैरव भाटिया ने कहा कि भगवंत मान को संविधान पढ़ना चाहिए।