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फरीदकोट में एएसआई गिरफ्तार: 80 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, केस रद्द करने के नाम पर ले रहा था पैसे

Sat, 10 Oct 2026 01:35 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: Nivedita Updated Sat, 10 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

विजिलेंस को गांव घुगियाना निवासी लख्खा सिंह ने शिकायत दी थी कि एएसआई गुरबख्श सिंह ने उसके खिलाफ दर्ज एक केस को रद्द करवाने के लिए पहले 40 हजार रुपये रिश्वत ली थी।

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ASI arrested in Faridkot Caught red-handed accepting bribe taking money in exchange for dropping case
फरीदकोट में एएसआई गिरफ्तार - फोटो : संवाद

विस्तार
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विजिलेंस ब्यूरो ने थाना सदर फरीदकोट में तैनात एएसआई गुरबख्श सिंह को 80 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना फिरोजपुर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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विजिलेंस को गांव घुगियाना निवासी लख्खा सिंह ने शिकायत दी थी कि एएसआई गुरबख्श सिंह ने उसके खिलाफ दर्ज एक केस को रद्द करवाने के लिए पहले 40 हजार रुपये रिश्वत ली थी। इसके बाद केस रद्द करने के लिए 80 हजार रुपये की और मांग की जा रही थी।
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शिकायतकर्ता के बयान और रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस ने कार्रवाई की। आरोपी को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में सादिक स्थित एक ढाबे से 80 हजार रुपये लेते रंगे हाथों काबू किया गया। मामले की जांच जारी है।
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