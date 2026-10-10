फरीदकोट में एएसआई गिरफ्तार: 80 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, केस रद्द करने के नाम पर ले रहा था पैसे

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विजिलेंस को गांव घुगियाना निवासी लख्खा सिंह ने शिकायत दी थी कि एएसआई गुरबख्श सिंह ने उसके खिलाफ दर्ज एक केस को रद्द करवाने के लिए पहले 40 हजार रुपये रिश्वत ली थी। इसके बाद केस रद्द करने के लिए 80 हजार रुपये की और मांग की जा रही थी।शिकायतकर्ता के बयान और रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग के आधार पर विजिलेंस ने कार्रवाई की। आरोपी को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में सादिक स्थित एक ढाबे से 80 हजार रुपये लेते रंगे हाथों काबू किया गया। मामले की जांच जारी है।