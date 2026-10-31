आप की पहली लिस्ट: माैजूदा विधायकों पर दांव, जेल में बंद संजीव अरोड़ा को टिकट; दो बड़े मंत्रियों के नाम नहीं आए

समय से पहले टिकट घोषित करने से उम्मीदवारों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब बाकी 77 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर भी राजनीतिक हलकों में नजरें रहेंगी।



बटाला से दूसरी बार शैरी कलसी पर आप ने जताया भरोसा

आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जारी पहली सूची में बटाला हलके से मौजूदा विधायक अमनशेर सिंह (शैरी कलसी) को फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। इस तरह पार्टी ने दूसरी बार उन पर भरोसा जताया है। शैरी कलसी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ते हुए बटाला से शानदार जीत हासिल की थी। उन्हें 55,570 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के अश्विनी सेखड़ी को 28,472 वोटों के बड़े अंतर से हराया। सेखड़ी को 27,098 वोट मिले थे, यानी कलसी को दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार से दोगुने से अधिक वोट पड़े।



पार्टी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें 2,77,252 वोट मिले। नवंबर 2024 में पार्टी ने अमन अरोड़ा को पंजाब इकाई का प्रधान बनाने के साथ शैरी कलसी को पंजाब का वर्किंग प्रधान नियुक्त किया। अक्तूबर 2025 में तरनतारन उपचुनाव के दौरान भी वे वर्किंग प्रधान के रूप में पार्टी के प्रचार अभियान में सक्रिय नजर आए। अब पार्टी ने अपने इस युवा नेता पर फिर से भरोसा जताते हुए बटाला से 2027 के चुनाव के लिए मैदान में उतारा है।



भदौड़ से लाभ सिंह उगोके और महल कलां से कुलवंत पंडोरी उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बरनाला की दो विधानसभा सीटों भदौड़ और महल कलां से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने विधानसभा हलका भदौड़ से लाभ सिंह उगोके और विधानसभा हलका महल कलां से कुलवंत सिंह पंडोरी को उम्मीदवार घोषित किया है।



पार्टी के इस फैसले के साथ ही बरनाला जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप ने दोनों हलकों में अपने मौजूदा विधायकों पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है।



लाभ सिंह उगोके ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भदौड़ सीट से जीत हासिल की थी, जबकि कुलवंत सिंह पंडोरी महल कलां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। दोनों उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की संभावना है। अब इन दोनों हलकों में अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की घोषणा पर भी नजर रहेगी।