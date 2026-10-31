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चंडीगढ़ में दिवाली की धूम: दुल्हन की तरह सजा सिटी ब्यूटीफुल, तस्वीरों में देखिए सेक्टर 17 की राैनकें

Sat, 31 Oct 2026 01:59 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 31 Oct 2026 01:59 PM IST
सार

चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में दिवाली की सजावट शाॅपिंग के लिए आने वाले लोगों का मन मोह रही है। 

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Diwali in Chandigarh decked out like bride vibrant scenes of Sector 17 in pictures
चंडीगढ़ सेक्टर 17 में दिवाली पर की गई सजावट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के लिए सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ पूरी तरह सज गया है। सेक्टर 17 में दिवाली की सजावट शाॅपिंग के लिए आने वाले लोगों का मन मोह रही है। 
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देव समाज कॉलेज में स्वदेशी दीवाली मेले की धूम
सेक्टर-45 के देव समाज कॉलेज फॉर विमेन में स्वदेशी दीवाली मेला 2026 आयोजित किया गया। मेले का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, स्वदेशी सामान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इसमें ट्राइसिटी के कई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

मेले का उद्घाटन कॉलेज प्रबंधक समिति की अध्यक्ष प्रो. अग्नीज ढिल्लों और प्रिंसिपल प्रो. नीरू मलिक ने किया। कार्यक्रम में 30 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां हस्तशिल्प, सजावटी सामान और पारंपरिक व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान डांस, गायन, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफी और स्लोगन लेखन जैसी प्रतियोगिताएं करवाई गईं। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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