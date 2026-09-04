फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Power outage at Amritsar ESI Hospital Patients doctors distressed for four days

अमृतसर के ईएसआई अस्पताल में बिजली गुल: चार दिनों से मरीज-डाॅक्टर परेशान, फॉल्ट ठीक करने में जुटे बिजली कर्मी

Fri, 04 Sep 2026 01:10 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Fri, 04 Sep 2026 01:10 PM IST
सार

मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार ने बताया कि सोमवार को स्टोर रूम के पास बने बिजली के कमरे में आग लग गई थी। इसके बाद से अस्पताल की बिजली आपूर्ति प्रभावित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। 

विज्ञापन
Power outage at Amritsar ESI Hospital Patients doctors distressed for four days
ईएसआई अस्पताल में बिजली नहीं - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमृतसर के मजीठा रोड स्थित ईएसआई अस्पताल में पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। सोमवार को स्टोर रूम के पास बिजली के कमरे में आग लगने के बाद से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। इस कारण मरीजों और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन


बिजली गुल होने के कारण शुक्रवार को छुट्टी के चलते अस्पताल के अधिकतर हिस्सों में ताला लगा रहा। इससे मरीजों को और अधिक दिक्कतें हुईं। पावरकॉम के कर्मचारी बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए फॉल्ट ठीक करने में जुटे हुए हैं। 
विज्ञापन




मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार ने बताया कि सोमवार को स्टोर रूम के पास बने बिजली के कमरे में आग लग गई थी। इसके बाद से अस्पताल की बिजली आपूर्ति प्रभावित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कुमार ने बताया कि बिजली न होने के बावजूद सीनियर और जूनियर डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों की जांच कर रहे हैं। उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी जा रही हैं। गंभीर मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल या सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है। बिजली बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही अस्पताल में सामान्य व्यवस्था बहाल होने की संभावना है।

मरीजों को हो रही परेशानी
अस्पताल में बिजली न होने से मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। हालांकि शुक्रवार को छुट्टी के कारण अस्पताल के कई हिस्से बंद रहे। इमरजेंसी वार्ड भी खाली पड़ा था। इससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुईं। स्टाफ को भी अपने काम में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।


बिजली बहाली के प्रयास
मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार के अनुसार, सोमवार को बिजली के कमरे में आग लगने से यह समस्या शुरू हुई। पावरकॉम के अधिकारी और कर्मचारी लगातार बिजली के फॉल्ट को ठीक करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली जल्द बहाल होने की उम्मीद है। अस्पताल प्रशासन ने गंभीर मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल और सिविल अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था की है। सामान्य मरीजों की जांच और दवा वितरण जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed