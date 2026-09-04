अमृतसर के ईएसआई अस्पताल में बिजली गुल: चार दिनों से मरीज-डाॅक्टर परेशान, फॉल्ट ठीक करने में जुटे बिजली कर्मी

अमृतसर के मजीठा रोड स्थित ईएसआई अस्पताल में पिछले चार दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। सोमवार को स्टोर रूम के पास बिजली के कमरे में आग लगने के बाद से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है। इस कारण मरीजों और अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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बिजली गुल होने के कारण शुक्रवार को छुट्टी के चलते अस्पताल के अधिकतर हिस्सों में ताला लगा रहा। इससे मरीजों को और अधिक दिक्कतें हुईं। पावरकॉम के कर्मचारी बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए फॉल्ट ठीक करने में जुटे हुए हैं।मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार ने बताया कि सोमवार को स्टोर रूम के पास बने बिजली के कमरे में आग लग गई थी। इसके बाद से अस्पताल की बिजली आपूर्ति प्रभावित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजली जल्द बहाल हो जाएगी।कुमार ने बताया कि बिजली न होने के बावजूद सीनियर और जूनियर डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों की जांच कर रहे हैं। उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी जा रही हैं। गंभीर मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल या सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है। बिजली बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही अस्पताल में सामान्य व्यवस्था बहाल होने की संभावना है।अस्पताल में बिजली न होने से मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। हालांकि शुक्रवार को छुट्टी के कारण अस्पताल के कई हिस्से बंद रहे। इमरजेंसी वार्ड भी खाली पड़ा था। इससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुईं। स्टाफ को भी अपने काम में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार के अनुसार, सोमवार को बिजली के कमरे में आग लगने से यह समस्या शुरू हुई। पावरकॉम के अधिकारी और कर्मचारी लगातार बिजली के फॉल्ट को ठीक करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली जल्द बहाल होने की उम्मीद है। अस्पताल प्रशासन ने गंभीर मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल और सिविल अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था की है। सामान्य मरीजों की जांच और दवा वितरण जारी है।