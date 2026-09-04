अमृतसर सेंट्रल: 2027 चुनाव की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस को छोड़ बाकी दलों में टिकट को लेकर खींचतान शुरू

जनाना अस्पताल को लेकर विधायक का दावा

विधायक डॉ. अजय गुप्ता अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में ढाब खटिका स्थित जनाना अस्पताल के अपग्रेडेशन को गिनाते हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण अस्पताल की हालत खंडहर जैसी हो गई थी। उन्होंने सरकार से फंड लाकर अस्पताल को अपग्रेड करवाया, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकीं। विधायक के अनुसार वाल्ड सिटी के अंदर बिजली मीटर लगवाने के लिए एनओसी की शर्त को भी खत्म करवाया गया। उनका दावा है कि इससे पुराने शहर में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन से जुड़ी बड़ी समस्या से राहत मिली।



पूर्व विधायक ने उठाए सवाल

दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक ओपी सोनी मौजूदा विधायक के विकास के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब चार साल के कार्यकाल के बावजूद सेंट्रल हलके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। कांग्रेस का आरोप है कि जिन कार्यों को मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, उनमें से कई कार्य पहले से चल रहे थे या सामान्य सरकारी कामकाज का हिस्सा हैं।



वाल्ड सिटी और हेरिटेज स्ट्रीट की समस्याएं बनी चुनौती

सेंट्रल हलका अमृतसर के पुराने शहर और वाल्ड सिटी के बड़े हिस्से को समेटे हुए है। यहां विकास के साथ-साथ ट्रैफिक, सीवरेज, जलभराव, बिजली और पुरानी इमारतों से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। हेरिटेज स्ट्रीट में बारिश के पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान न होना भी विधायक के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में 2027 के चुनाव में सेंट्रल हलके के मतदाता केवल पिछले चार साल के कामकाज को ही नहीं, बल्कि अगले पांच साल के विकास विजन को भी आधार बना सकते हैं। फिलहाल चार प्रमुख दलों की बढ़ती सक्रियता ने मुकाबले को रोचक बना दिया है।



विकास का विजन किसी नेता के पास नहीं

2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अमृतसर सेंट्रल हलके में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, लेकिन हलके के समग्र विकास को लेकर फिलहाल किसी भी आप, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा राजनीतिक दल के नेता के पास स्पष्ट विजन नजर नहीं आ रहा है। चार साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के साथ-साथ अब अधूरे पड़े प्रोजेक्ट और लंबे समय से चली आ रही समस्याएं भी चुनावी मुद्दा बन सकती हैं। हलके के लोगों की नजर इस बात पर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले नेता ट्रैफिक, जलभराव, सीवरेज, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाओं और सेंट्रल जेल के जैमर जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर क्या रोडमैप पेश करते हैं।