Amritsar News: ईएसआई अस्पताल में बिजली गुल, मरीजों को परेशानी, डॉक्टर खुले में कर रहे जांच

अमृतसर। ईएसआई अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली न होने के कारण अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हुई। डॉक्टरों को मरीजों की जांच खुले आसमान के नीचे करनी पड़ी।अस्पताल परिसर में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अश्विनी कुमार ने बताया कि सोमवार को भंडार कक्ष के पास बिजली के कमरे में आग लगी थी। इसी कारण बिजली बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिजली अधिकारी काम कर रहे हैं और जल्द ही बिजली चालू हो जाएगी। सामान्य मरीजों की जांच वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टर कर रहे हैं। गंभीर मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल और सिविल अस्पताल में भेजा जा रहा है।