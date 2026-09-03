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हरमंदिर साहिब में बेअदबी मामला: युवक ने फाड़े गुटका साहिब के अंग, महिला के पल्लू से बांधे; पुलिस ने किया काबू

Thu, 03 Sep 2026 08:24 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 08:24 PM IST
सार

सूचना मिलते ही पुलिस ने हरमंदिर साहिब परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे ट्रेस किया गया।

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Accused arrested in Harmandir Sahib sacrilege case.
श्री हरमंदिर साहिब - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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श्री हरमंदिर साहिब में गुटका साहिब के अंग फाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को काबू किया है। एसजीपीसी की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की।
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एसीपी सुरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान शहीद ऊधम सिंह नगर निवासी मनदीप सिंह के रूप में हुई। मनदीप हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा था। इसी दौरान उसने गुटका साहिब के अरदास वाले अंग फाड़ दिए। उसने फाड़े गए अंग वहां माथा टेकने आई एक महिला की चुन्नी के पल्लू से बांध दिए थे। 
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सूचना मिलते ही पुलिस ने हरमंदिर साहिब परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे ट्रेस किया गया। पुलिस मनदीप से पूछताछ कर रही है। जांच में उसके कृत्य की मंशा और परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।
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