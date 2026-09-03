हरमंदिर साहिब में बेअदबी मामला: युवक ने फाड़े गुटका साहिब के अंग, महिला के पल्लू से बांधे; पुलिस ने किया काबू

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एसीपी सुरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान शहीद ऊधम सिंह नगर निवासी मनदीप सिंह के रूप में हुई। मनदीप हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचा था। इसी दौरान उसने गुटका साहिब के अरदास वाले अंग फाड़ दिए। उसने फाड़े गए अंग वहां माथा टेकने आई एक महिला की चुन्नी के पल्लू से बांध दिए थे।सूचना मिलते ही पुलिस ने हरमंदिर साहिब परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे ट्रेस किया गया। पुलिस मनदीप से पूछताछ कर रही है। जांच में उसके कृत्य की मंशा और परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।