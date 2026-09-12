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गुरु रविदास ने दिया समानता का संदेश : निज्जर

Sat, 12 Sep 2026 05:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 12 Sep 2026 05:46 PM IST
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Guru Ravidas gave the message of equality: Nijjar
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह अमृतसर के कंपनी बाग में एक मैराथन का आयोजन किया गया। सरकार की ओर से आयोजित इस मैराथन को विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर, विधायक अजय गुप्ता और डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मैराथन कंपनी बाग से शुरू हुई। प्रतिभागियों ने नोवेल्टी चौक, कस्टम चौक, रियाल्टो चौक, अशोका चौक, क्रिस्टल चौक, हुकम सिंह रोड और फॉरएस चौक से होते हुए वापस कंपनी बाग पहुंचकर मैराथन पूरी की। इस अवसर पर विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज ने समाज को समानता, आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भावना और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यह मैराथन केवल एक खेल गतिविधि नहीं है। यह गुरु साहिब की विचारधारा और उनके मानवतावादी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। जिला खेल अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि मैराथन में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट उपलब्ध करवाई गई। उन्हें पदक भी दिए गए। इसके साथ ही रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की गई थी।
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