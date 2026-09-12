फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   mastermind behind Sarhali RPG attack Ajmeet Singh shot dead outside his home

सरहाली आरपीजी हमले के मास्टरमाइंड की हत्या: अजमीत सिंह को घर के बाहर मारी गोली, गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी

Sat, 12 Sep 2026 03:52 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब
संवाद न्यूज एजेंसी, खडूर साहिब Published by: Nivedita Updated Sat, 12 Sep 2026 03:52 PM IST
सार

तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआं का निवासी अजमीत सिंह, केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद था। उसने वहीं से सरहाली थाने पर आरपीजी हमले की योजना बनाई थी।

विज्ञापन
mastermind behind Sarhali RPG attack Ajmeet Singh shot dead outside his home
अजमीत सिंह और जिम्मेदारी वाली पोस्ट - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिसंबर 2022 में थाना सरहाली पर हुए आरपीजी हमले के मुख्य आरोपी अजमीत सिंह की शुक्रवार रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह करीब 15 आतंकी वारदात में वांटेड था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम करवाकर जांच शुरू की है।
विज्ञापन


तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआं का निवासी अजमीत सिंह, केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब में बंद था। उसने वहीं से सरहाली थाने पर आरपीजी हमले की योजना बनाई थी। विदेश में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा के संपर्क में आया। उसने करीब दस लोगों का एक माॅड्यूल बनाया। इस माॅड्यूल ने रात को थाने पर हमला किया, हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने तत्काल ही हमले की गुत्थी सुलझाई। कई लोगों को पकड़ा गया, जिनमें तरनतारन के दो जुवेनाइल भी शामिल थे। 
विज्ञापन


अजमीत अगस्त में केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब से जमानत पर रिहा हुआ था। शुक्रवार रात वह अपने घर के बाहर घूम रहा था। बाइक सवारों ने उस पर गोलियां चलाईं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी
गैंगस्टर डोनी बल, प्रभ दसूवाल, शगनप्रीत, अफरीदी टूट, मोहब्बत रंधावा और अमन ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने अजमीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बताया कि लखबीर सिंह लंडा का करीबी अजमीत सिंह उनके साथियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था इसी कारण उसकी हत्या की गई। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों को काबू किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed