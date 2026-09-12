Amritsar News: श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व में उमड़ी संगत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 12 Sep 2026 06:17 PM IST
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जलौ और फूलों की सजावट ने मोहा मन, गतका और कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल
रामसर साहिब से निकला नगर कीर्तन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। शनिवार को श्री हरिमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। संगत ने गुरु चरणों में माथा टेका और गुरबाणी कीर्तन में शामिल होकर श्रद्धा अर्पित की।
इस दाैरान गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ा। नगर कीर्तन श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते में संगत ने जगह-जगह लंगर लगाए और सिख युवाओं ने गतका प्रदर्शन किया। विभिन्न जत्थों ने मधुर गुरबाणी का गायन किया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह, एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह मौजूद रहे। इन प्रमुख हस्तियों ने पांच प्यारों, निशानची और नगाड़ची सिंहों को सिरोपे देकर सम्मानित किया।
संदेश और सजावट
ज्ञानी अमरजीत सिंह ने संगत को प्रकाश पर्व की बधाई दी और गुरबाणी को जीवन का आधार बताया। धामी ने गुरबाणी को मानवता का मार्गदर्शक कहा। इस शुभ अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में विशेष सजावट की गई। हरिमंदिर साहिब में फूलों और दीपमाला की सजावट मनमोहक थी। श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में गुरमत समागम आयोजित हुआ, जिसमें रागी, ढाडी और कविशर जत्थों ने संगत को गुरु जस से जोड़ा।
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रामसर साहिब से निकला नगर कीर्तन
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अमृतसर। शनिवार को श्री हरिमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में संगत पहुंची। संगत ने गुरु चरणों में माथा टेका और गुरबाणी कीर्तन में शामिल होकर श्रद्धा अर्पित की।
इस दाैरान गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ा। नगर कीर्तन श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते में संगत ने जगह-जगह लंगर लगाए और सिख युवाओं ने गतका प्रदर्शन किया। विभिन्न जत्थों ने मधुर गुरबाणी का गायन किया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह, एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह मौजूद रहे। इन प्रमुख हस्तियों ने पांच प्यारों, निशानची और नगाड़ची सिंहों को सिरोपे देकर सम्मानित किया।
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संदेश और सजावट
ज्ञानी अमरजीत सिंह ने संगत को प्रकाश पर्व की बधाई दी और गुरबाणी को जीवन का आधार बताया। धामी ने गुरबाणी को मानवता का मार्गदर्शक कहा। इस शुभ अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में विशेष सजावट की गई। हरिमंदिर साहिब में फूलों और दीपमाला की सजावट मनमोहक थी। श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में गुरमत समागम आयोजित हुआ, जिसमें रागी, ढाडी और कविशर जत्थों ने संगत को गुरु जस से जोड़ा।
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