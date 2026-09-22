Amritsar News: आगरा जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी अटारी सीमा से भेजा गया वापस

अमृतसर। केंद्रीय जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद फारूक को मंगलवार को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। कानूनी और सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की गईं।सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उसे अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी पर पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने मोहम्मद फारूक को अपनी हिरासत में लिया। वह पाकिस्तान की ओर रवाना हो गया। मोहम्मद फारूक पाकिस्तान के नारोवाल जिले की शकरगढ़ तहसील का निवासी है। वह शोकेट अली गुज्जर उर्फ शोकेट अली का पुत्र है। भारत में उसकी हिरासत से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मामले और जेल की धाराओं की जानकारी नहीं दी गई है।