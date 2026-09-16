Amritsar News: श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व के उपलक्ष्य पर हेल्पलाइन नंबर जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 16 Sep 2026 07:00 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बटाला। गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, कमिश्नर नगर निगम बटाला-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) गुरदासपुर ने बुधवार को बताया कि डीसी गुरदासपुर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा बटाला में विवाह पर्व समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संगत की सुविधा के लिए प्रबंध व हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। 18 सितंबर को श्री गुरु नानक जी का विवाह पर्व मनाया जाएगा जिसमें भारी संगत जुटेगी।
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बटाला। गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, कमिश्नर नगर निगम बटाला-सह-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) गुरदासपुर ने बुधवार को बताया कि डीसी गुरदासपुर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा बटाला में विवाह पर्व समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संगत की सुविधा के लिए प्रबंध व हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। 18 सितंबर को श्री गुरु नानक जी का विवाह पर्व मनाया जाएगा जिसमें भारी संगत जुटेगी।