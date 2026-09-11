Amritsar News: श्री दुर्गियाना मंदिर से 400 ग्राम चांदी चोरी, पुलिस जांच में जुटी

संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। श्री दुर्गियाना मंदिर के दरवाजों से अज्ञात लोगों ने चांदी की पतरें तोड़कर चोरी कर ली। मंदिर के दरवाजे से करीब 400 ग्राम चांदी गायब हुई है।चोरी हुई चांदी की कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी कब और किस समय हुई यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है पर कोई सुराग नहीं मिला।श्री दुर्गियाना कमेटी भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और चांदी के दरवाजे की स्थिति को जांच के दायरे में लिया गया है। डीसीपी जुगराज सिंह ने कहा कि मामले की शिकायत मिली है और उनकी टीम जांच कर रही है। जल्द ही चोरों का पता कर लिया जाएगा।