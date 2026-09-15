जलालाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी: ईमेल से धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट, सभी निजी स्कूल बंद करवाए
संवाद न्यूज एजेंसी, जलालाबाद Published by: Nivedita Updated Tue, 15 Sep 2026 12:06 PM IST
सार
सभी स्कूलों को ईमेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया और शहर के सभी निजी स्कूल बंद करवा दिए गए।
विज्ञापन
विस्तार
जलालाबाद में चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें डीएवी पब्लिक स्कूल, संत कबीर गुरुकुल और एकमे पब्लिक स्कूल शामिल है। सभी स्कूलों को ईमेल द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया और शहर के सभी निजी स्कूल बंद करवा दिए गए।
विज्ञापन