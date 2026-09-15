अमृतसर में धुएं से दम घुटा: बुजुर्ग की मौत, बिजली जाने के बाद देर रात घर में चलाया था जनरेटर; चार गंभीर

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जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात बिजली गुल होने के बाद दुकान की तीसरी मंजिल पर कमरे में रखा हुआ जनरेटर चलाया गया था। जनरेटर से निकलने वाला धुआं दुकान के सभी कमरों अंदर जमा होने के कारण वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ समय बाद पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आस पास एकत्रित हुए लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जोगिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया।हीरा लाल, सुखदेव, जगजीत सिंह और आशीष दीप सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। चारों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इलाके में गांधी ब्रिटेरिया लुधियाना घंटे घर लॉटरी वालों की दुकान है। सभी पांच लोग रात करीब 11 बजे खाना खा रहे थे। इसी दौरान बिजली जाने के बाद जनरेटर चलाया गया। जिसका धुंआ फैल गया ओर सभी का दम घुटने लगा।